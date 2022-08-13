Мать Саакашвили рассказала о его тяжелом заболевании

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказала в интервью для телеканала Mtavari Arxi, что у ее сына атрофировались мышцы.

«Мышцы у него действительно атрофированы. Это видно и невооруженным глазом», – заявила она.

По словам Аласания, Михаил Саакашвили также страдает от ослабленного иммунитета.

Михаил Саакашвили сейчас проходит лечение после продолжительной голодовки в одной из тбилисских клиник. Ранее брат экс-президента Грузии Георгий заявил, что медики поставили политику 17 разных диагнозов. По его словам, Саакашвили сейчас фактически не ест, а с момента поступления в клинику он похудел на 11 килограммов.