Украинцы снова ударили по Антоновскому мосту

В Херсонской области Украины ночью 14 августа в очередной раз прогремели взрывы. Предположительно, бойцы Вооруженных сил Украины снова попали по Антоновскому мосту. Об этом сообщили в ряде местных телеграм-каналов.

После полуночи некоторые херсонские телеграм-каналы сообщили о взрывах в городе. Местных жителей призывали находиться в укрытии.

Позже обнародовали видео с места происшествия. По сообщениям местных, взрывы раздавались в стороне Антоновки.