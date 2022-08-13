Украинцы снова ударили по Антоновскому мосту
В Херсонской области Украины ночью 14 августа в очередной раз прогремели взрывы. Предположительно, бойцы Вооруженных сил Украины снова попали по Антоновскому мосту. Об этом сообщили в ряде местных телеграм-каналов.
После полуночи некоторые херсонские телеграм-каналы сообщили о взрывах в городе. Местных жителей призывали находиться в укрытии.
Позже обнародовали видео с места происшествия. По сообщениям местных, взрывы раздавались в стороне Антоновки.
З‘явилось нове відео, на якому чітко видно влучання у Антонівський міст сьогодні вночі pic.twitter.com/LwNEBavBPm— Serhii Sternenko (@sternenko) August 14, 2022