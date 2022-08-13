Ильгар Гусейнов, отдел экономики 11:31

Стратегия продовольственной безопасности Азербайджана сочетает в себе импортозамещение производства агросырья и продуктов питания с параллельным расширением их экспорта. Оба компонента имеют самостоятельное значение, но вместе создают стратегический баланс между устойчивостью внутреннего рынка (то есть, поддержание стабильных цен на продовольствие) и сильным экспортом (валютная выручка, являющаяся также важным механизмом международного влияния). Президент Ильхам Алиев в телеинтервью по итогам посещения «Агсуинского агропарка» обозначил выход Азербайджана на новый уровень в политике продовольственной безопасности.

В тех сферах, где Азербайджану пока не хватает собственного производства зерновых культур – важнейшего из растительных протеинов, политический авторитет и экономическая самостоятельность Баку, гарантирует ему возможность находится в числе приоритетных закупщиков российского зерна. «В Азербайджан поставляется и будет поставляться и удобрений, и зерна столько, сколько мы хотим», - заявил президент. В констатации Ильхама Алиева содержится достаточно ясный намек на успешность многовекторной внешнеполитической концепции Азербайджана, при которой благодаря взаимовыгодным и тесным отношениям с Россией, Азербайджану отведено место в первых рядах субъектов зерновых закупок, а с другой стороны – Москва воспринимает нашу страну, как надежного поставщика растительной и плодоовощной продукции для граждан РФ. Данная взаимосвязь является прочной основой, на которой в течение многих лет выстраиваются не только торгово-экономические, но и, подчас, политические отношения. Азербайджан не намерен оставаться «вечным импортером» зерна Хотя в глобальном плане объемы закупок растительных протеинов Азербайджана не велики, тем не менее, на сезон 2022-2023 года Баку сделал заявку на покупку около 1,5 миллиона тонн российского зерна, что почти на 40 процентов больше закупок прошлого сезона. Отрадно, что при этом Азербайджан не ограничивается ролью «вечного импортера», а стабильно развивает потенциал для наращивания собственного производства зерна, а также усиления экспортного влияния по другим группам продовольственных товаров.

В этой связи важно отметить, что 55,5 процента всех посевных площадей Азербайджана под зерновые и зернобобовые культуры приходятся на долю пшеницы – 547,2 тысячи гектаров, на ячмень – 386,3 тысячи, на кукурузу – 30,5 тысячи, на бобовые – 11,8 тысячи, на прочие зерновые культуры – 9,9 тысячи гектаров. Примерно такой же объем площадей может быть задействован в новых экономических районах, что позволит Азербайджану в течении ближайших трех-пяти лет не только заместить часть импорта, но и разработать программы экспорта зерна – тема, получившая развитие в сфере азербайджано-израильского экономического сотрудничества. «Первая пятерка» азербайджанского экспорта Если рассматривать систему продовольственной безопасности республики через структуру её экспорта, то возникает более полная и предметная картина возможностей Азербайджана. В ежеквартальном обзоре Центра анализа экономических реформ и коммуникаций структуры неэнергетического экспорта Азербайджана, по итогам I полугодия 2022 года в лидерах следующие товары: хлопок-сырец – 136,9 миллиона долларов (рост на 12,3 процента); томаты – 126,9 миллиона (рост на 2,7 процента); карбамид – 98,7 миллиона долларов (рост в 12 раз связан с ценовым скачком и глобальным дефицитом азотных удобрений, вследствие чего мы экспортируем карбамид даже в Бразилию); метанол – 70,7 миллиона (рост в 5,9 раза, сказывается конъюнктура рынка биодизельного топлива); лесной орех – 55,6 миллиона долларов (рост на 38 процентов). На первый взгляд, «первая пятерка» азербайджанского экспорта представляет собой сочетание нефте- и газохимии и агросырья. Но если расширить этот список до десятка товарных позиций экспорта, то мы увидим в нем и полимеры, и алюминиевый прокат, и электроэнергию...

Отсюда вывод, что к 2022 году возникла ситуация, когда Азербайджан может технически обеспечить все необходимые компоненты собственной инфраструктуры, способной повысить урожайность агрокультур – от удобрений до обслуживания ирригационных проектов и систем полива (наличия полимеров для производства труб капельного орошения), от наличия предприятий по сборке агротехники до возможностей финансировать все стадии аграрных циклов за счёт госсубсидий на развитие агропарков и крупных хозяйств. Будущее за агропарками Напомним, что в районах Азербайджана на территории 239,3 тысячи гектаров уже создан 51 агропарк, общая проектная стоимость которых составила 2,4 миллиарда манатов. Из них профиль 34 парков – это растениеводство, 14 – растениеводство и животноводство, одного – животноводство, а двух – сортировочно-фасовочная, перерабатывающая и логистическая сферы. На сегодняшний день в эти предприятия вложены 1,3 миллиарда манатов частных инвестиций, при этом государство обеспечивает инфраструктурное развитие, что позволяет обслуживать около одного миллиона гектаров пашни зернобобовых культур, 125 тысяч гектаров технических культур, 140 тысяч гектаров картофеля, овощей и бахчевых и 372 тысячи гектаров кормовых культур. В целом же, в 2021 году объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане увеличился на 3,4 процента и, по мнению экспертов, схожие параметры роста сохранятся и в нынешнем году. Ещё одна важная особенность агропарков заключается в том, что все они расположены вдоль магистральных маршрутов МТК, то есть, полностью доступны для международного транспорта.