«Великая ярость» у берегов Красного моря
В районе саудовского портового города Янбу (побережье Красного моря, к западу от Медины) начались саудовско-американские военные учения под названием «Великая ярость», сообщает агентство Maan.
Учения продлятся месяц. В учениях принимают участие Вооруженные силы Саудовской Аравии и морская пехота США. За ними наблюдает командование Западного округа саудовской армии, командование морской пехоты США и руководство Центрального командования (CENTCOM). Руководит учениями полковник Сауд аль-Акили.
Основная задача учений – oтрaбoткa рeaлизaции сoвмecтных вoeнных плaнoв пo oбмeну oпeрaтивным и тылoвым oпытoм.