Чемпионка мира погибла во французских Альпах

Двукратная чемпионка мира и трехкратный призер чемпионата Франции по ски-альпинизму Адель Миллоз погибла на склоне горного массива Монблан во французских Альпах. Ей было 26 лет, обстоятельства происшедшего уточняются.

Газета Corriere Della Sera сообщает, что спасатели также обнаружили тело 30-летнего мужчины, следовавшего по маршруту в сопровождении Миллоз. В французских правоохранительных органах опровергли информацию о том, что причиной гибели двух альпинистов могли стать погодные условия или стихия.

О произошедшем полиции сообщили следовавшие по тому же маршруту туристы, которых сотрудникам чрезвычайных служб пришлось эвакуировать на вертолете.