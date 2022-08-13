Уже не «ельцинская территория»: Кадыров советует Западу научиться «дружить с Россией»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обратился к западным политикам, посоветовав им пересмотреть свои отношения с Россией.

По словам Кадырова, Западу нужно не стремиться к развалу «сильной и мощной России», а начать сотрудничать со страной, которая за последние 20 лет превратилась «в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое».

Глава Чечни отметил, что сегодняшняя Россия – это уже «не горбачевский союз республик и это не ельцинская территория, построенная на путче, дефиците и дефолте».

«Научитесь дружить с Россией – свои же зубы целее будут», - призвал Рамзан Кадыров.

«Россия умеет дружить, и это самый лучший друг среди всех стран мира. Надёжный, честный. Но, как верно подметил наш Президент Владимир Владимирович Путин, стоит кому-либо захотеть откусить от страны, останется без зубов, и до конца жизни будет питаться пережёванной пищей, поданной с ложечки соседом по койке», - добавил Кадыров.