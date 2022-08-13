Синоптики рассказали о погоде на понедельник

В понедельник, 15 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть юго-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 24-28, днем 34-37, в Баку ночью 25-27, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 35-40%.

Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 27-28, на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 28-29 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем – 35-39, местами – 40-41, в горах ночью – 13-18, днем – 24-29 градусов тепла.