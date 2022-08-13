Украинские военные опровергают заявления россиян

Поселок Пески Покровского района Донецкой области Украины находится под контролем Вооруженных сил Украины. Однако ситуация тяжелая, интенсивные бои продолжаются, передает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого.

Сообщается, что этой ночью россияне в очередной раз пытались штурмовать поселок, хотя российские СМИ распространили информацию, что российские военные полностью контролируют поселок.

Кроме Песков, есть еще несколько горячих точек. Россияне также пытаются штурмовать Красногоровку, а 13 августа снова шли в наступление на Марьинку (оба – города районного значения в Донецкой области – ред.), отмечает спикер.