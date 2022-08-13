«Мяч на вашей стороне»: Евросоюз указал на «неудачи» Грузии

Евросоюз подготовил ежегодный доклад о реализации Грузией соглашения об ассоциации с ЕС. Он был сделан в преддверии следующего заседания Совета ассоциации, которое состоится 6 сентября 2022 года.

The Insider пишет, что в отчете указан некоторый прогресс в осуществлении Грузией реформ в рамках Соглашения об ассоциации. ЕС подчеркивает, что Грузия «продолжила путь реформ в сложных условиях».