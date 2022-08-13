«Мяч на вашей стороне»: Евросоюз указал на «неудачи» Грузии
Евросоюз подготовил ежегодный доклад о реализации Грузией соглашения об ассоциации с ЕС. Он был сделан в преддверии следующего заседания Совета ассоциации, которое состоится 6 сентября 2022 года.
The Insider пишет, что в отчете указан некоторый прогресс в осуществлении Грузией реформ в рамках Соглашения об ассоциации. ЕС подчеркивает, что Грузия «продолжила путь реформ в сложных условиях».
Однако глава Еврокомиссии Жозеп Боррель указал и на неудачи страны: «Мы наблюдаем неудачи в ключевых областях верховенства права, управления и прав человека. По мере того, как Грузия вступает в новый этап своих отношений с ЕС со своей европейской перспективой, Грузии необходимо занять ответственный и добросовестный подход, который соответствует ее заявленным целям и ожиданиям ее граждан».
Комиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели заявил, что по вопросу перспективы членства в ЕС «мяч теперь на стороне Грузии»: Он подчеркнул, что теперь ключевое значение для нее будут иметь приверженность демократической консолидации, судебным реформам, укреплению верховенства закона, а также борьбе с коррупцией и организованной преступностью.