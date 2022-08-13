Азербайджанские военные отправились в Иран
Военнослужащие Азербайджанской армии находятся в Исламской Республике Иран для участия в конкурсе «Снайперский рубеж» в рамках соревнований «Армейские международные игры-2022», который пройдет в городе Йезд.
Министерство обороны Азербайджана сообщило, что представители команд-участниц ознакомились с территорией проведения соревнований, военнослужащим были даны инструкции. Личному составу разъяснили правила безопасности, особенности и условия проведения состязаний.
В конкурсе «Снайперский рубеж» примут участие команды из Азербайджана, Беларуси, Китая, Ирана, Узбекистана, России и Зимбабве.