Отдел информации 13:38

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем альянса, так как Хельсинки перекроет Финский залив. Такое заявление сделал во время своего визита в Финляндию министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финской газете «Илталехти». В ходе визита Ханно Певкур провел переговоры со своим финским коллегой Антти Кайконеном. Стороны достигли договоренности об объединении сил береговой охраны Эстонии и Финляндии в ближайшее время для вступления в НАТО. Любопытно, что министр обороны беседовал с журналистом в библиотеке посольства своей страны в Хельсинки. На полке книжного стеллажа за спиной министра стояли книги о знаменитом финском маршале Маннергейме – авторе впоследствии ставшей одноименной «линии обороны», обусловившей разгром великого СССР в войне с немощной Финляндией.

«Я недавно вернулся из музея Маннергейма», - сказал Певкур, поймав остановившийся на книгах взгляд журналиста. Ханно Певкур подчеркнул, что Эстония и Финляндия должны объединить свои силы береговой охраны. По его словам, дальность полета эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. «Это означает, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», - добавил Певкур. Осенью прошлого года Эстония решила приобрести израильские ракеты Blue Spear для борьбы с морскими целями. Дальность полета ракеты составляет 290 километров. Эстонцы могут точно нацелить свой ракетный огонь в любую точку финского побережья в Финском заливе. А недавно приобретенная ВМС Финляндии противоморская ракета (МТО 85М) имеет дальность более 100 километров и оснащена радиолокационной ГСН. Финны могут сосредоточить огонь на северном побережье Эстонии. Певкур подчеркивает, что интеграция финской и эстонской ПРО позволяет закрыть Финский залив для российских военных кораблей. «После того как Финляндия станет членом НАТО и Балтийское море станет внутренним морем НАТО, ситуация кардинально изменится по сравнению с сегодняшним днем», - считает министр обороны Эстонии.

Идеи Маннергейма ожили в новом свете. Финны и эстонцы планировали совместную береговую оборону в 1930-х годах, но в то время у этих стран не было союзников. А сейчас военные сверхдержав НАТО, то есть США и Великобритании, взяли на себя оборону союзников по НАТО – Эстонии и Финляндии. В минувший четверг в Копенгагене Певкур провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Летом на саммите в Мадриде страны НАТО договорились, что в Эстонии будет создана структура для новой дивизии НАТО. Дивизия формируется таким образом, что НАТО создает для нее постоянную штаб-квартиру в Эстонии. Командующий дивизией генерал и его штаб, отвечающие за оборонное планирование и подготовку дивизии в мирное время, будут размещены в новой штаб-квартире НАТО. Дивизия состоит из пяти бригад. Эстония размещает в составе дивизии две бригады, а Великобритания – одну. При необходимости другие союзники по НАТО направят в Эстонию еще две бригады. Страны НАТО пока не определились с количеством сухопутных войск. «Мы сосредоточены на создании структуры подразделения НАТО совместно с Великобританией. Великобритания выделяет бригаду. Сколько именно человек приедет в Эстонию, пока не известно. Штаб-квартира и структура дивизии будут созданы в ближайшие недели и месяцы», - говорит Певкур. В настоящее время в Эстонии находится усиленная боевая часть НАТО численностью более 2000 солдат. Ее возглавляет Великобритания, в войсковой части служат французские и датские солдаты. На встрече Певкур и Уоллес приняли политическое решение по реализации плана. Количество солдат, направленных союзниками, в Эстонии увеличивается, но Певкур пока не обладает информацией о количестве резервных сил.