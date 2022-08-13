НАТО закроет Финский залив и выдавит Россию из Балтийского моря сенсационное интервью министра обороны
После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем альянса, так как Хельсинки перекроет Финский залив. Такое заявление сделал во время своего визита в Финляндию министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финской газете «Илталехти».
В ходе визита Ханно Певкур провел переговоры со своим финским коллегой Антти Кайконеном. Стороны достигли договоренности об объединении сил береговой охраны Эстонии и Финляндии в ближайшее время для вступления в НАТО.
Любопытно, что министр обороны беседовал с журналистом в библиотеке посольства своей страны в Хельсинки. На полке книжного стеллажа за спиной министра стояли книги о знаменитом финском маршале Маннергейме – авторе впоследствии ставшей одноименной «линии обороны», обусловившей разгром великого СССР в войне с немощной Финляндией.
«Я недавно вернулся из музея Маннергейма», - сказал Певкур, поймав остановившийся на книгах взгляд журналиста.
Ханно Певкур подчеркнул, что Эстония и Финляндия должны объединить свои силы береговой охраны. По его словам, дальность полета эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива.
«Это означает, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», - добавил Певкур.
Осенью прошлого года Эстония решила приобрести израильские ракеты Blue Spear для борьбы с морскими целями. Дальность полета ракеты составляет 290 километров. Эстонцы могут точно нацелить свой ракетный огонь в любую точку финского побережья в Финском заливе.
А недавно приобретенная ВМС Финляндии противоморская ракета (МТО 85М) имеет дальность более 100 километров и оснащена радиолокационной ГСН. Финны могут сосредоточить огонь на северном побережье Эстонии.
Певкур подчеркивает, что интеграция финской и эстонской ПРО позволяет закрыть Финский залив для российских военных кораблей.
«После того как Финляндия станет членом НАТО и Балтийское море станет внутренним морем НАТО, ситуация кардинально изменится по сравнению с сегодняшним днем», - считает министр обороны Эстонии.
Идеи Маннергейма ожили в новом свете. Финны и эстонцы планировали совместную береговую оборону в 1930-х годах, но в то время у этих стран не было союзников. А сейчас военные сверхдержав НАТО, то есть США и Великобритании, взяли на себя оборону союзников по НАТО – Эстонии и Финляндии.
В минувший четверг в Копенгагене Певкур провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.
Летом на саммите в Мадриде страны НАТО договорились, что в Эстонии будет создана структура для новой дивизии НАТО. Дивизия формируется таким образом, что НАТО создает для нее постоянную штаб-квартиру в Эстонии. Командующий дивизией генерал и его штаб, отвечающие за оборонное планирование и подготовку дивизии в мирное время, будут размещены в новой штаб-квартире НАТО.
Дивизия состоит из пяти бригад. Эстония размещает в составе дивизии две бригады, а Великобритания – одну. При необходимости другие союзники по НАТО направят в Эстонию еще две бригады. Страны НАТО пока не определились с количеством сухопутных войск. «Мы сосредоточены на создании структуры подразделения НАТО совместно с Великобританией. Великобритания выделяет бригаду. Сколько именно человек приедет в Эстонию, пока не известно. Штаб-квартира и структура дивизии будут созданы в ближайшие недели и месяцы», - говорит Певкур.
В настоящее время в Эстонии находится усиленная боевая часть НАТО численностью более 2000 солдат. Ее возглавляет Великобритания, в войсковой части служат французские и датские солдаты.
На встрече Певкур и Уоллес приняли политическое решение по реализации плана. Количество солдат, направленных союзниками, в Эстонии увеличивается, но Певкур пока не обладает информацией о количестве резервных сил.
«Дело не только в людях, дело в получении более смертоносного оружия. Я не смотрю на цифры, я смотрю на способности. Для меня важнее всего производительность», - подчеркивает Певкур.
По его словам, осенью 2022 года и в 2023 году для Эстонии будет разработан новый план обороны.
«Мы не просто создаем структуру дивизии, а строим новые планы обороны Эстонии и стран Балтии. Наш план обороны должен быть хорошо интегрирован с планом обороны Финляндии. Мы понимаем, что регион Балтийского моря – это зона общей обороны. Нельзя составить план защиты Эстонии, не принимая во внимание оборону Финляндии», - сказал министр обороны.
По его словам, интеграция актуальна, потому что России доверять нельзя. «Мы видим российскую агрессию в Украине. Война началась в 2014 году и расширилась 24 февраля 2022 года, в День независимости Эстонии. Действия России не имеют границ», - считает Певкур.
Министр сообщил, что правительство Эстонии приняло решение закупить новое оружие на 800 миллионов евро.
«Мы приобретаем в США противотанковые ракеты, новые противобереговые ракеты, ракетные установки HIMARS и так далее. На следующей неделе правительство обсудит закупку нового ракетного комплекса средней дальности и новых зенитных ракет», - резюмирует Певкур.
Эстония надеется, что Финляндия в скором времени станет официальным членом НАТО. Потому что объединение сил укрепит противовоздушную оборону Балтийского моря. Членство Финляндии в НАТО уже ратифицировали 23 страны. Осталось всего семь ратификаций для полного членства в оборонном союзе. Швеция и Финляндия приняли решение вступить в НАТО, отказавшись от своего нейтрального статуса после военной агрессии России против Украины. Вступление этих стран в Североатлантический альянс должно быть одобрено всеми 30 странами – участницами военного блока.