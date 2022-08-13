Ажиотаж вокруг этой игры невероятный. И тут же посыпались жалобы болельщиков, которые попытались купить билет в режиме онлайн на сайте iticket.az. По словам покупателей, сайт перестал работать, а у некоторых деньги с банковской карты ушли, но билет они не получили.

«Обычно перед событиями, на которые ожидается большой спрос, мы включаем горизонтальное масштабирование и количество серверов автоматически увеличивается, - заявили haqqin.az в iticket.az. – То же самое было и перед началом продажи билетов на матч «Карабах» – «Виктория». Но такого, что случилось сегодня, никогда в истории нашего сайта не было! В секунду было 100 тысяч запросов на сервера, и как бы они не масштабировались, возникли проблемы. Система не упала, но кто-то мог заходить на сайт, а кто-то – нет. Поэтому мы на время отключили сайт, провели оптимизацию. Сейчас сайт работает и думаем, что проблем больше не будет.

Естественно, в тех случаях, когда деньги ушли, а билет не был куплен, средства будут возвращены на основе запросов, которые нам будут отправлены».