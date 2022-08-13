Мусульманам пообещали «последнюю остановку»: что произошло в калмыцкой колонии

По данным управления, заключенные проникли в общежитие, где ранили еще шестерых сотрудников, оказывая сопротивление при задержании. Один работник колонии скончался на месте, ранения получили семь человек.

В исправительной колонии № 2 в Калмыкии 5 августа двое заключенных с заточкой и арматурой напали на сотрудников исправительного учреждения. Произошло все на территории отряда строгих условий отбывания наказания (СУОН). Пресс-релиз управления Следственного комитета по Калмыкии цитирует издание «Кавказ.Реалии» в своей статье в связи с произошедшими в колонии событиями.

Одному из нападавших, Магомеду Атимагомедову 22 года, второму – Дауду Курамагомедову – 28 лет. Атимагомедов осужден на 3,5 года за несколько преступлений, в том числе за грабеж, Курамагомедов отбывает 15 лет по обвинению в убийстве. В отношении них возбудили новые уголовные дела по статьям об убийстве, покушении на убийство и о дезорганизации работы колонии.

«Кавказ.Реалии» со ссылкой на правозащитный проект Gulagu.net пишет, что после инцидента нападавшие и остальные заключенные подверглись жестоким пыткам со стороны работников тюрьмы.

«Провоцировали, издевались, унижали и оскорбляли, били всех осуждённых. В столовую [заключенные] шли в трусах, на протяжении трех часов стояли на плацу», – цитирует проект сообщение одного из заключенных этой колонии. По словам другого заключенного, в ночь с 5 на 6 августа сотрудники ИК-2 были пьяные.

Жестоким пыткам, по информации источника Gulagu.net, подверглись оба нападавших, которых (со слов одного из начальников тюрьмы) «опустили, обоссали, заставили пить с параши». После нападения всем мусульманам колонии угрожали расправой, пообещав им «последнюю остановку».

Адвокат Аза Алиева посетила Атимагомедова в СИЗО, куда его перевели после нападения, и обнаружила его в крайне тяжелом состоянии. Заключенного, по ее словам, жестоко избивали, в том числе принуждая к подписанию нужных силовикам показаний. «...Он весь, начиная с туловища, заканчивая ногами, весь в ожогах», – заявила адвокат.

Ее подзащитный утверждает, что не виновен в убийстве сотрудника колонии и дал признательные показания под давлением. Виновным он себя считает только в том, что хотел совершить побег из-за систематических угроз и провокаций со стороны сотрудников колонии.

Адвокат Снежана Мунтян смогла посетить в СИЗО Дауда Курамагомедова, второго подозреваемого в нападении. По словам адвоката, на теле Курамагомедова имеются многочисленные следы пыток: «жуткие порезы, синяки, ссадины по всему телу», следы на запястьях от наручников «прямо до мяса», черные круги вокруг глаз. Курамагомедов заявил, что его облили мочой, а также, как и второго подозреваемого, обливали кипятком. Это подтверждает обширный ожог у него на животе, сообщила Мунтян.

Заира Атимагомедова, мать осужденного, уверена, что конфликт в колонии спровоцирован сотрудниками колонии. «Человек, которому осталось сидеть меньше двух лет, просто так такое не совершил бы. Это не на ровном месте», – утверждает она.

Из-за жалоб сына на жестокое обращение в марте этого года она направила заявление во ФСИН о переводе его в колонию в Астрахань, но ответа не получила. Брат заключенного, Гаджи Хажилов рассказал, что Атимагомедов жаловался на попытки пресечь исполнение религиозных обрядов. Мусульманам ИК-2 в Калмыкии, по его словам, не давали совершать коллективный намаз, а во время одиночной молитвы стояли сзади и провоцировали на агрессию.

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев направил омбудсмену Калмыкии запрос о происходящем с Атимагомедовым. Основываясь на заявлениях матери Атимагомедова он попросил разобраться, что привело к трагедии, и дать оценку «не только действиям подозреваемых в убийстве, но и сотрудников ИК-2». Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Омар Омаров в разговоре с «Кавказ.Реалии» предположил, что сотрудники тюрьмы пресекали исполнение религиозных предписаний и «переусердствовали».

Притеснение уроженцев Северного Кавказа по религиозному и национальному признаку практикуется в большом количестве исправительных учреждений России, утверждает адвокат Шамиль Магомедов.

«Есть мнение, что эти притеснения и пытки мусульман в колониях получили всплеск после войны в Чечне, потому что многие сотрудники ИК были бывшими солдатами, которые воевали там, и у них осталась ненависть к чеченцам, дагестанцам. Отсюда пошла исламофобия и кавказофобия», – говорит адвокат.

Он указывает, что основные нарушения прав осужденных мусульман заключаются в том, что им препятствуют совершать намаз, отбирают намазные коврики и забирают Коран. «Поэтому мусульмане часто совершают намаз сидя, без поклонов, чтобы этого не видела администрация колонии», – отметил Магомедов.