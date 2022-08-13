В Госагентстве сообщили haqqin.az, что в настоящее время здесь идут работы по реконструкции и реставрации с целью улучшения туристической инфраструктуры.

В ходе пресс-тура представителям СМИ рассказали о ходе работ, об исторических находках, обнаруженных в результате археологических исследований в районе Галабаши, на рыночной площади, где соединяются 8 исторических кварталов, внутри мечети Шейха Мухаммеда, а также Басгальской бани - одной из значимых исторических памятников заповедника.

Было отмечено, что Басгальская баня была взята под контроль государства в целях охраны материальных и культурных ценностей. Она капитально восстановлена как банный музей на рыночной площади.

Представителям СМИ рассказали, что в результате этнографических и научно-исторических исследований была тщательно изучена история Басгала и подготовлен научно-инвентарный фонд заповедника. Здесь были обнаружены и переданы в музейный фонд заповедника тысячи ценных рукописей, связанных с религиозной, научной и общественной жизнью, написанных старинным алфавитом.