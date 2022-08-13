Вслед за президентом в Басгал поехали журналисты фото
Государственное агентство по туризму Азербайджана организовало пресс-тур в Государственный историко-культурный заповедник «Басгал».
В Госагентстве сообщили haqqin.az, что в настоящее время здесь идут работы по реконструкции и реставрации с целью улучшения туристической инфраструктуры.
В ходе пресс-тура представителям СМИ рассказали о ходе работ, об исторических находках, обнаруженных в результате археологических исследований в районе Галабаши, на рыночной площади, где соединяются 8 исторических кварталов, внутри мечети Шейха Мухаммеда, а также Басгальской бани - одной из значимых исторических памятников заповедника.
Было отмечено, что Басгальская баня была взята под контроль государства в целях охраны материальных и культурных ценностей. Она капитально восстановлена как банный музей на рыночной площади.
Представителям СМИ рассказали, что в результате этнографических и научно-исторических исследований была тщательно изучена история Басгала и подготовлен научно-инвентарный фонд заповедника. Здесь были обнаружены и переданы в музейный фонд заповедника тысячи ценных рукописей, связанных с религиозной, научной и общественной жизнью, написанных старинным алфавитом.
Также были выявлены занятия населения, проживавшего в Басгале за последние двести лет, историческая эволюция ремесел, получены многочисленные исторические материалы для использования в научной журналистике и культурном туризме.
В завершение пресс-тура были даны ответы на вопросы журналистов относительно работ по благоустройству.
Напомним, 12 августа президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили усыпальницу «Дири Баба» в Гобустанском районе и Государственный историко-архитектурный заповедник «Басгал» в Исмаиллинском районе, где ознакомились с работами по реконструкции и реставрации.
Мавзолей «Дири Баба» был построен в 1402 году по приказу правителя государства Ширваншахов Ибрагима I. Это памятник архитектуры республиканского значения, находящийся под охраной государства. Часть мавзолея, построенного в честь одного из шейхов-суфиев, размещается в скале, поэтому он считается одним из уникальных памятников Кавказа. Двухэтажный мавзолей, расположенные поблизости несколько искусственных пещер и гротов, а также средневековое кладбище напротив и развалины древнего мавзолея составляют единый комплекс.
Поселок Басгал расположен в 160 километрах от Баку. 50 гектаров территории относятся к созданному в 1989 году Государственному историко-культурному заповеднику «Басгал». Поселок Басгал своей уникальной архитектурой, древними традициями народных ремесел, таких как шелководство, кузнечное дело, и средневековой культурой градостроительства имеет особое значение в истории азербайджанской культуры. Исторически находясь на пересечении дорог, ведущих из Лагича, Шеки, Габалы и Шемахи, Басгал выполнял узловую функцию, играл роль социально-экономического и торгового центра.