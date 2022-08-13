Алиев сам забирает Лачин по следам выступлений президента
Ильхам Алиев раскрыл еще одну немаловажную деталь переговоров до подписания Московского соглашения. Азербайджанский президент в буквальном смысле настоял на строительстве альтернативной Лачинскому коридору новой дороги, которая соединила проживающую в зоне ответственности России армянскую общину Карабаха с Арменией. Новояз «Лачинский коридор» появился в разгар карабахского конфликта. У нагорно-карабахского анклава был всего один путь сообщения с Арменией – через приграничный азербайджанский город Лачин.
Вначале армянская пропаганда придавала этому коридору гуманитарный смысл, преследуя цель обеспечить постоянную связь сепаратистского образования с самой Арменией. Прикрываясь гуманитарными целями, карабахские сепаратисты вместе с регулярной армянской армией, а также при поддержке войсковых соединений России добились аннексии Лачинского района сразу же после оккупации Шуши.
Город Лачин – традиционно азербайджанский район – в этом смысле представлял стратегическую значимость. С потерей Лачина в мае 1992 года Армения получила непосредственный коридор в нагорную часть Карабаха и стала беспрепятственно использовать этот переход для доставки вооружения, провианта и боеприпасов регулярным частям сепаратистов.
Даже во время многолетних, затяжных и малоперспективных переговоров в формате Минской группы ОБСЕ армянская сторона, взяв на себя обязательство деоккупации равнинного Карабаха, настаивала на дифференциации: выразив готовность освобождения пяти равнинных районов, Армения категорически уклонялась от рассмотрения вопроса деоккупации Кельбаджарского и, конечно же, Лачинского районов. Эти два района рассматривались в качестве альтернативных путей сообщения и коридоров, соединяющих Армению с нагорной частью Карабаха. Гипотетически, даже в случае достижения компромиссов - деоккупации пяти районов без предварительного условия признания сепаратистской «НКР» - вопрос возвращения в состав Азербайджана Кельбаджарского района, не говоря о Лачинском, представлялся маловероятным сценарием развития ситуации. Армянская сторона наотрез отказывалась от обсуждения Лачинского вопроса. А во время Казанского процесса, когда стороны максимально приблизились к разрешению конфликта и подписанию мирного соглашения, Армения выставила категорический ультиматум – расширение Лачинского коридора в зоне армянской ответственности до 15 км в ширину. Это означало полную потерю контроля над Лачином…
Таким образом, вдребезги разбив армянскую армию, как и уничтожив всю военную инфраструктуру Армении, Ильхам Алиев выставил неожиданное для армянской стороны и в общем-то для политического руководства России главное условие: строительство новой дороги в обход Лачина и деоккупация азербайджанского района в течение трех лет. Пашиняну ничего не оставалось, как согласиться и на это требование Алиева и отказаться от пути сообщения с нагорной частью Карабаха. Еще одна военно-дипломатическая победа в копилке Алиева.
Но азербайджанский президент спешил. Он прекрасно понимал всю шаткость и без того неопределенной международной ситуации, опасность вызовов новой региональной системе, вероятность внутриполитического возмездия реваншистских сил в самой Армении. За 12 месяцев Алиев совершил немыслимый подвиг – обеспечил строительство 32-километровой альтернативной дороги. За эти месяцы Пашинян и представители его правительства всячески торпедировали и затягивали реализацию проекта, рассчитывая на его величество случай и на авось. Чудо не произошло. Чудо сотворил сам Алиев, предложив Пашиняну построить и участок дороги в самой Армении. Последовал отказ. Во имя манипуляций и спекуляций Армения обрекла своих же, пусть и карабахских, но все же армян на новые жизненные невзгоды. Ради неудовлетворенных амбиций и уязвленного «эго» одного политика армянам придется добираться в Ереван или Эчмиадзин по грунтовой дороге. Пашинян все еще занят разработкой технического обеспечения 8-километрового участка, а затем намеревается начать само строительство. Но это уже входит в круг обязанностей, как и ответственности, самого армянского правительства.
Буквально спустя считанные дни президент-освободитель торжественно вступит в город Лачин. Эту азербайджанскую цитадель когда-то сдала бездарная фронтистская шпана сразу же после свержения первого азербайджанского президента Аяза Муталибова. Вначале без боя уступили Шушу, затем бросив военную технику, сбежали из Лачина… В 1992 году Азербайджан смахивал на сегодняшнюю Армению, и не одной бородой – хотя во многом была виновата колючая бородатая власть, да и в остальном тоже.
Возвращение Лачина! Немыслимо, надумано, сказочно… Алиев превратил еще одну сказку в быль. Это его победа…