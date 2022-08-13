Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 16:06

Ильхам Алиев раскрыл еще одну немаловажную деталь переговоров до подписания Московского соглашения. Азербайджанский президент в буквальном смысле настоял на строительстве альтернативной Лачинскому коридору новой дороги, которая соединила проживающую в зоне ответственности России армянскую общину Карабаха с Арменией. Новояз «Лачинский коридор» появился в разгар карабахского конфликта. У нагорно-карабахского анклава был всего один путь сообщения с Арменией – через приграничный азербайджанский город Лачин. Вначале армянская пропаганда придавала этому коридору гуманитарный смысл, преследуя цель обеспечить постоянную связь сепаратистского образования с самой Арменией. Прикрываясь гуманитарными целями, карабахские сепаратисты вместе с регулярной армянской армией, а также при поддержке войсковых соединений России добились аннексии Лачинского района сразу же после оккупации Шуши.

Город Лачин – традиционно азербайджанский район – в этом смысле представлял стратегическую значимость. С потерей Лачина в мае 1992 года Армения получила непосредственный коридор в нагорную часть Карабаха и стала беспрепятственно использовать этот переход для доставки вооружения, провианта и боеприпасов регулярным частям сепаратистов. Даже во время многолетних, затяжных и малоперспективных переговоров в формате Минской группы ОБСЕ армянская сторона, взяв на себя обязательство деоккупации равнинного Карабаха, настаивала на дифференциации: выразив готовность освобождения пяти равнинных районов, Армения категорически уклонялась от рассмотрения вопроса деоккупации Кельбаджарского и, конечно же, Лачинского районов. Эти два района рассматривались в качестве альтернативных путей сообщения и коридоров, соединяющих Армению с нагорной частью Карабаха. Гипотетически, даже в случае достижения компромиссов - деоккупации пяти районов без предварительного условия признания сепаратистской «НКР» - вопрос возвращения в состав Азербайджана Кельбаджарского района, не говоря о Лачинском, представлялся маловероятным сценарием развития ситуации. Армянская сторона наотрез отказывалась от обсуждения Лачинского вопроса. А во время Казанского процесса, когда стороны максимально приблизились к разрешению конфликта и подписанию мирного соглашения, Армения выставила категорический ультиматум – расширение Лачинского коридора в зоне армянской ответственности до 15 км в ширину. Это означало полную потерю контроля над Лачином… Таким образом, вдребезги разбив армянскую армию, как и уничтожив всю военную инфраструктуру Армении, Ильхам Алиев выставил неожиданное для армянской стороны и в общем-то для политического руководства России главное условие: строительство новой дороги в обход Лачина и деоккупация азербайджанского района в течение трех лет. Пашиняну ничего не оставалось, как согласиться и на это требование Алиева и отказаться от пути сообщения с нагорной частью Карабаха. Еще одна военно-дипломатическая победа в копилке Алиева.