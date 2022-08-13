Алек Болдуин все-таки убийца?

Револьвер F.lli Pietta, использованный на съемках фильма «Ржавчина» в качестве реквизита, не мог выстрелить при взведении курка наполовину или на четверть, говорится в отчете.

Криминалисты ФБР установили, что револьвер, после выстрела из которого погибла оператор Галина Хатчинс, «не мог выстрелить без нажатия на спусковой крючок». Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на отчет криминалистов.

Криминалисты отметили, что при невзведенном курке с заряженным патроном оружие могло взорвать капсюль «без нажатия на спусковой крючок при прямом ударе по курку», что является нормальным для этого типа револьвера.

Актер Алек Болдуин, который держал в руках револьвер на съемках «Ржавчины», говорил, что не знает, как боевой патрон оказался на площадке, а сам он не нажимал на спусковой крючок. «Я бы никогда не наставил ни на кого оружие и не нажал бы на спусковой крючок, никогда», – говорил Болдуин в декабре 2021 года.

ABC News также привела результаты судебно-медицинской экспертизы. Эксперты пришли к выводу, что Галина Хатчинс погибла из-за несчастного случая. Они не нашли никаких убедительных доказательств, что револьвер, использованный на съемочной площадке, намеренно зарядили боевыми патронами.

Представители Болдуина и Ханны Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке «Ржавчины», пока это не комментировали.