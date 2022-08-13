Еще одна новинка турецкого оборонпрома: первый беспилотный корабль

В Турции на верфи Ares началось серийное производство бронированного беспилотного корабля AUSV, которое разработали в рамках проекта ULAQ. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на представителя верфи Онура Йылдырыма.

Ожидается, что в год будет производиться по 50 таких кораблей. Массовое производство инициировано по запросу отдельных государств, которые проявили интерес к проекту.