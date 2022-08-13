Еще одна новинка турецкого оборонпрома: первый беспилотный корабль
В Турции на верфи Ares началось серийное производство бронированного беспилотного корабля AUSV, которое разработали в рамках проекта ULAQ. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на представителя верфи Онура Йылдырыма.
Ожидается, что в год будет производиться по 50 таких кораблей. Массовое производство инициировано по запросу отдельных государств, которые проявили интерес к проекту.
Корабль разработали в сотрудничестве с компанией Meteksan Defense Industry, лидера оборонной индустрии Турции. По словам Йылдырыма, AUSV получил боевой модуль Koralp с пулеметом калибра 12,7 мм, испытания которого начались несколько лет назад и были завершены в январе. В 2021 году беспилотному кораблю удалось с огромной точностью поразить цели во время учений Denizkurdu («Морской волк»), проведенных турецкими Военно-морскими силами. Во время учений AUSV использовал ракеты Cirit, произведенные другим турецким оборонным гигантом – Roketsan.
Дальность AUSV – 400 км, максимальная скорость – 65 км/ч. На корабле установлены современные приборы наблюдения и оборудование зашифрованной связи. Управлять им можно как дистанционно, так и через спутник, также AUSV способен выполнять задачи автономно.