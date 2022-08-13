Армянин сжег в Забухе дом, где проживал

Ранее Андраник Чаушян, «лидер общины» армян в селе Забух заявлял, что армяне должны покинуть село до 25 августа. «Село должно быть сдано, независимо от того, хотим мы этого или нет. Это закреплено в заявлении, подписанном 9 ноября. Кто хочет, пусть останется в составе Азербайджана», – сказал он.

Представитель армянских сепаратистов в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе Айк Ханумян также призвал их покинуть село до 25 августа. Армян предупредили не сжигать дома, а то они не получат компенсации. Ханумян отметил, что сертификаты на покупку жилья будут выданы, если армяне, покидая село, не будут сжигать дома и портить имущество.

Напомним, по требованию Азербайджана, граждане Армении, незаконно проживающие в этих населенных пунктах, должны до конца августа покинуть Лачинский коридор и пользоваться в дальнейшем для сообщения с Арменией альтернативной дорогой.