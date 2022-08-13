Вслед за Пелоси: американские конгрессмены прилетели на Тайвань

Делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки в воскресенье вечером прибыла с двухдневным визитом на Тайвань. Внешнеполитическое ведомство острова сообщило, что в нее вошли пять политиков, представляющих обе основные американские партии.

В ходе своего пребывания члены делегации встретятся с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, посетят банкет от имени руководителя внешнеполитического ведомства Джозефа У и побывают в Законодательном юане (парламенте), пишут российские СМИ.

Визит совершается в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион и заранее не анонсировался. В состав делегации также вошли конгрессмены Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Байер и Амата Радеваген.

В пресс-службе тайваньской администрации расценили приезд делегации как "подтверждение твердой поддержки Тайваня со стороны Конгресса США".

По мнению наблюдателей, появление очередной американской делегации на острове еще более обострит отношения между Пекином и Вашингтоном. Напряженность в регионе Тайваньского пролива резко усилилась после состоявшейся 2-3 августа поездки в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вооруженные силы Китая в ответ на это провели масштабные военные маневры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова.