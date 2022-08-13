Тяжелое воскресенье в Армении: «заминированы» метро, военные и гражданские объекты
В Ереване работа метрополитена приостановлена: поступил сигнал о минировании всех станций. Идет эвакуация пассажиров и персонала, сообщила журналистам пресс-секретарь ереванского метрополитена Татевик Хачатрян, передают армянские СМИ.
"После сигнала о заложенной бомбе началась эвакуация пассажиров и персонала метро. Метрополитен не действует", - заявила она.
Кроме того, в МЧС Армении поступили сигналы о бомбах на всех важнейших военных и гражданских объектах, во всех торговых центрах, в зоопарке, в здании парламента, в церкви Сурб Григор Лусаворич. На места отправились группы спасателей, кинологов, саперов. Другие подробности армянские СМИ пока не сообщают.