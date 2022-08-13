Зохра Агамирова: «Хотела собрать все золото Исламиады, но и это хороший результат»

Напомним, у Зохры на нынешних Играх два золота в отдельных финалах и одно в составе команды. Также она выиграла серебро и бронзу.

«Это была для меня вторая Исламиада. В этот раз я была подготовлена лучше. Старалась показать все, на что способна. Правда, не все получилось так, как я хотела. Но рада, что смогла завоевать медали.

Хотела с учетом командных соревнований завоевать все пять золотых наград, то есть собрать все награды высшей пробы, но и три золота, серебро и бронза – тоже хороший результат.

Для меня главный соперник – это я сама. Если мне удается преодолеть саму себя, то я добиваюсь хороших результатов.

В целом, считаю наше выступление очень даже успешным. Смогли повторить результат прошлой Исламиады.

Думаю, что Алина Гезялова и Илона Зейналова успешно исполнили свою программу. Без них мы бы не заняли 1-е место в командном первенстве».