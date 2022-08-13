Жителей захваченного Херсона призвали эвакуироваться

Вице-премьер-министр правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей захваченного Россией Херсона уехать из города, поскольку иначе украинские власти не смогут им помочь во время зимних холодов.

Верещук сказала об этом во время открытия центра помощи переселенцам из Херсонской области в Запорожье. "Эвакуируйтесь! Идет тяжелая зима. Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага", - призвала Верещук.

По ее данным, из Херсонской области уже уехало около 50% населения.

В то же время глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич заявил, что эвакуация также нужна для деоккупации региона. "Люди ждут деоккупации. Именно поэтому призываем выезжать, не может быть военных действий, где есть люди. Не может быть военных действий без угрозы", - сказал он.