В Энергодаре снова обстрелы: здесь расположена Запорожская АЭС

В воскресенье, 14 августа, город Энергодар в Запорожской области Украины (здесь расположена Запорожская АЭС – ред.) подвергся обстрелу, есть пострадавшие среди мирного населения, сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

«В результате обстрела Энергодара, совершенного сегодня из пригорода – района яхт-клуба (СОТ Волна), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения», - говорится в сообщении.

Позже Орлов добавил, что в результате атаки погиб мужчина. Как сообщает в Telegram украинский Энергоатом, в результате обстрелов погиб работник Запорожской АЭС. Еще двое энергодарцев получили ранения и доставлены в больницу. Отмечается, что по городу произвели не менее шести выстрелов.

Начиная с 5 августа территория, находящаяся поблизости от Запорожской АЭС, подвергается постоянным обстрелам. Украина и Россия обвиняют в этом друг друга. Накануне украинские СМИ сообщали, что жители Энергодара и других населенных пунктов, расположенных возле АЭС, начали массово уезжать.