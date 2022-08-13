У берегов Испании сгорели $23 миллиона видео
Яхта итальянского миллионера Паоло Скудьери, стоимостью $23 млн, сгорела возле берегов испанского острова Форментера во время мероприятия. Об этом сообщает Daily Mail.
Незадолго до пожара на яхте проходил банкет. По данным СМИ, Скудьера устроил вечеринку с шампанским на своей 150-футовой яхте Aria SF, при этом осыпав судно красными лепестками цветов. В момент, когда яхта начала гореть, она была на якоре. В результате семь членов экипажа и девять пассажиров успели покинуть вечеринку и не пострадали. Однако саму яхту не удалось потушить, огонь ее полностью уничтожил.
Brand new 45m superyacht Aria SF on fire in Spain 😦 pic.twitter.com/13BlGiAQ3P— James Hicks (@James_C_Hix) August 12, 2022
На сгоревшей яхте был бассейн, пять спален и тренажерный зал. Яхта еще не была официально представлена яхтенному сообществу. Она должна была дебютировать на Каннском яхтенном фестивале в конце этого года. Паоло, владелец состояния в 400 миллионов евро, заработал его на торговле запчастями. Он владелец компании Gruppo Addler, которую основал его отец Акилле в 1956 году. Также Скудьери является послом по туризму в княжестве Монако и входит в совет директоров Banco di Napoli.