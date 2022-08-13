В Иране судят лидера реформаторов Таджзаде

В Тегеране начался судебный процесс над одним из лидеров иранских реформистов Мостафой Таджзаде. 65-летний политик, в прошлом возглавлял МВД и был советником президента Мохаммада Хатами. Он обвиняется в подрыве государственной безопасности. Об этом пишет Newsru.co.il.

Таджзаде предстает перед судом не впервые. В 2009 году он принял участие в массовых манифестациях против избрания Махмуда Ахмадинежада президентом Ирана и был отправлен в тюрьму на семь лет. Он был признан виновным как в подрыве госбезопасности, так и в антигосударственной пропаганде.

После освобождения Таджзаде вернулся к политической деятельности, призывая к освобождению из-под домашнего ареста двух лидеров реформистского лагеря: Мир-Хосейна Мусави и Мехди Каруби. Он пытался выдвинуть кандидатуру на последних президентских выборах, но не был допущен до участия.