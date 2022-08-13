Саудовская Аравия объявила о рекордной прибыли от нефти

Чистая выручка составила $48,4 млрд за квартал, или $87,9 млрд за первое полугодие. Свободный денежный поток оценивается в $34,6 млрд и $65,2 млрд соответственно.

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco отчиталась о рекордной выручке и прибыли по итогам второго квартала и первой половины 2022 года, говорится в сообщении компании, которое цитирует Forbes.

Чистая выручка во втором квартале увеличилась на 90% в сравнении c тем же периодом 2021 года. Компания заявила, что это лучшие для нее результаты за квартал с 2019 года, когда она провела IPO и стала публичной.

Главная причина больших доходов – высокие цены на нефть и значительные проданные объемы, а также увеличенная маржа от переработки нефти, говорится в сообщении. В третьем квартале Saudi Aramco выплатит инвесторам $18,8 млрд дивидендов.

За счет высоких цен на нефть рекордные результаты за второй квартал показали и другие международные энергетические компании, включая Shell и Exxon Mobil Corp. Цены резко выросли на фоне вторжения РФ в Украину и санкций США, Великобритании и Евросоюза в отношении нефти из России.