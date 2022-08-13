В соревнованиях по женской сабле Полина Каспярович уступила в финале турчанке и стала серебряным призером. Бронза у Сабины Керимовой и Валерии Большаковой. Увы, наши спортсменки, завоевав три медали, выиграть золото не смогли.

Сегодня на Играх Исламской солидарности Азербайджан завоевал три медали в фехтовании.

Также сегодня был для нас неудачный день в игровых видах спорта. Свои полуфинальные матчи проиграли женская и мужская волейбольные сборные, женская гандбольная и мужская футбольная. В волейболе мы дважды проиграли Ирану, в гандболе и в футболе Турции. Футболисты уступили туркам со счетом 0:1.

Все четыре сборные поборются за бронзовые медали.

Пока радуют результаты в баскетболе 3x3. После двух вчерашних побед мужской сборной, сегодня выиграла и женская, одолевшая Турцию.