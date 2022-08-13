За два дня до войны саудовский принц вложил $500 млн в российские компании

Компания Kingdom Holding Co, принадлежащая принцу Саудовской Аравии Аль-Валиду ибн Талалу, инвестировала больше $500 млн в бумаги российских компаний. За два дня до вторжения России в Украину фирма купила расписки «Газпрома», «ЛУКойла» и «Роснефти». Об этом свидетельствуют данные фондовой биржи Саудовской Аравии, на которые обратил внимание Bloomberg.

После начала войны в Украине и последовавших за ней санкций против РФ со стороны западных стран стоимость российских активов упала. Однако в публикации саудовской биржи не указан размер долей, которые приобрела Kingdom Holding. Компания также не ответила на запрос Bloomberg о том, владеет ли она российскими активами до сих пор.

Аль-Валид ибн Талал считается одним из самых богатых людей мира. В 2017 году Forbes оценивал состояние принца в $18,7 млрд. Его компания Kingdom Holding владеет бумагами агрегатора такси Lyft, Twitter, Citigroup и оператора отелей Four Seasons Hotels & Resorts.