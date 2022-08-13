Более 40 стран мира требуют от России: выведите войска с Запорожской АЭС

Представители 42 государств, в том числе всех стран ЕС, призвали Россию немедленно вывести свои военные подразделения с территории крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Заявление опубликовано на сайте делегации ЕС при международных организациях в Вене.

"Размещение российских военных и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены МАГАТЭ", - говорится в нем.

В заявлении также отмечается, что присутствие российских вооруженных сил на ЗАЭС не позволяет оператору станции и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности, а также препятствует выполнению МАГАТЭ своих функций.

"Мы призываем Россию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и из всей Украины", - заявляют авторы.

Помимо стран ЕС, заявление подписали представители Великобритании, Австралии, Канады, США, Южной Кореи, Японии, Турции, Молдовы, Грузии и других стран.