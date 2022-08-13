В какой-то мере ленинизм справедливо называл социологию буржуазно-националистической наукой. Еще в начале прошлого века видные представители еврейской политической мысли, пытаясь подчеркнуть исключительный мессианский характер происхождения иудеев, провели своеобразное социологическое исследование принадлежности народов к «интеллектуальным» и «трудовым» профессиям. Ранняя буржуазная социология рассортировала народы на «свободников» и «трудовиков». Евреи, прославившиеся в дворцах халифата как знаменитые ремесленники, были объявлены главной титульной интеллектуальной нацией, опередив даже немцев, что в последующем вызвало ожесточенную реакцию пронацистских кругов в Германии. Гитлеризм часто апеллировал к подобным научным трактовкам, оправдывая агрессию к еврейскому бундизму…

Примерно в то же время, но на другом геополитическом полюсе, еще один народ пытался доказать свое древнее происхождение и первосортность в качестве прерогативы на право обладания своей государственности. В век популяризации фашизма в Европе армяне доказывали свою исключительность, и даже придумали нацистскую идеологии «цехакронизма» и «таронизма» - когда высшей ценностью для личности является его нация, без который он неполноценный индивид. Армянам, как и евреям, спустя тысячелетия все же удалось создать свое государство. Причем как те, так и другие, используя могущества своих диаспоральных ресурсов прибегли к политике экспансионизма, оправдывая чрезмерную агрессию враждебным окружением. Да, есть еще одна общая болезнь – «геноцидальный пароксизм» и мания преследования. Но у истребленных евреев – это естественное чувство преследуемого народа. А у армян – неестественный повод для реинкарнации древнего царства Тиграна. И почему-то в советском Агдаме.

Но вы никогда, даже в самой непримиримой арабской среде не встретите эпитета «еврейский вандализм», ибо начиная с древних времен евреи сами становились жертвой вандалов и варваров, которые сжигали иудейские синагоги, громили еврейские кварталы, уничтожали еврейские кладбища. Другое дело армяне, избравшие политический террор и вандализм главным оружием для расширения границ своего насильственно созданного государства.

Евреи вторгались на территорию других государств и захватывали их территории, создавая поселения. Но еврейское государство никогда не прибегало к политике изгнания и убийства местного населения, уничтожения их культурного наследия и формирования своего пласта культуры на обломках и костях другой цивилизации. Разве покидая Синайский полуостров, согласно требованиям Кэмп-Дэвидских соглашений, евреи сжигали свои поселения? Может евреи превращали мечети в Иудее и Самарии в свинарники, как это делали армяне в Зангилане, Губадлы и Агдаме? Может еврейские солдаты оскверняли могилы арабов на Голанских высотах или в секторе Газа? Нет, и еще раз нет! Евреи впустили арабов в свой парламент, а у Кнессета звучит мелодичный голос муэдзина, призывающего с минарета на молитву арабов, которые пользуются всеми благами еврейского государства. Но при этом ратуют за уничтожение еврейского государства!..