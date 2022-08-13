Почему евреи умнее армян на злобу дня

Айдын Керимов, автор haqqin.az

В какой-то мере ленинизм справедливо называл социологию буржуазно-националистической наукой. Еще в начале прошлого века видные представители еврейской политической мысли, пытаясь подчеркнуть исключительный мессианский характер происхождения иудеев, провели своеобразное социологическое исследование принадлежности народов к «интеллектуальным» и «трудовым» профессиям. Ранняя буржуазная социология рассортировала народы на «свободников» и «трудовиков». Евреи, прославившиеся в дворцах халифата как знаменитые ремесленники, были объявлены главной титульной интеллектуальной нацией, опередив даже немцев, что в последующем вызвало ожесточенную реакцию пронацистских кругов в Германии. Гитлеризм часто апеллировал к подобным научным трактовкам, оправдывая агрессию к еврейскому бундизму…

Евреи уходили с Синайского полуострова, оставляя за собой целые и невредимые кварталы, в которые поселялись арабы

Примерно в то же время, но на другом геополитическом полюсе, еще один народ пытался доказать свое древнее происхождение и первосортность в качестве прерогативы на право обладания своей государственности. В век популяризации фашизма в Европе армяне доказывали свою исключительность, и даже придумали нацистскую идеологии «цехакронизма» и «таронизма» - когда высшей ценностью для личности является его нация, без который он неполноценный индивид. Армянам, как и евреям, спустя тысячелетия все же удалось создать свое государство. Причем как те, так и другие, используя могущества своих диаспоральных ресурсов прибегли к политике экспансионизма, оправдывая чрезмерную агрессию враждебным окружением. Да, есть еще одна общая болезнь – «геноцидальный пароксизм» и мания преследования. Но у истребленных евреев – это естественное чувство преследуемого народа. А у армян – неестественный повод для реинкарнации древнего царства Тиграна. И почему-то в советском Агдаме.

Но вы никогда, даже в самой непримиримой арабской среде не встретите эпитета «еврейский вандализм», ибо начиная с древних времен евреи сами становились жертвой вандалов и варваров, которые сжигали иудейские синагоги, громили еврейские кварталы, уничтожали еврейские кладбища. Другое дело армяне, избравшие политический террор и вандализм главным оружием для расширения границ своего насильственно созданного государства.

Евреи вторгались на территорию других государств и захватывали их территории, создавая поселения. Но еврейское государство никогда не прибегало к политике изгнания и убийства местного населения, уничтожения их культурного наследия и формирования своего пласта культуры на обломках и костях другой цивилизации. Разве покидая Синайский полуостров, согласно требованиям Кэмп-Дэвидских соглашений, евреи сжигали свои поселения? Может евреи превращали мечети в Иудее и Самарии в свинарники, как это делали армяне в Зангилане, Губадлы и Агдаме? Может еврейские солдаты оскверняли могилы арабов на Голанских высотах или в секторе Газа? Нет, и еще раз нет! Евреи впустили арабов в свой парламент, а у Кнессета звучит мелодичный голос муэдзина, призывающего с минарета на молитву арабов, которые пользуются всеми благами еврейского государства. Но при этом ратуют за уничтожение еврейского государства!..

Этот древний армянин больше напоминает древнего гота, который сжег Рим

Древнейший армянский народ, претендующий на особую роль в мировой культуре, покидает оккупированный 30 лет назад Лачинский народ. Едва в недавнем выступлении президента И.Алиева послышались нотки оптимизма. Напомнив о массовых поджогах армянских поселений в оккупированном Кельбаджаре, президент оценил призыв армянских лидеров не подвергать уничтожению дома и хозяйства в Лачине. Но не тут-то было. Армянские СМИ широко разрекламировали поджог первого дома ближневосточного армянина-поселенца, как бы призывая и других последовать яркому примеру несогласного молодого вандала.

Либо лидеры карабахских сепаратистов неискренни в своих призывах к поселенцам, исподтишка подстрекая их к поджогу домов, либо же армянские лидеры потеряли контроль над ситуацией, выпустив бразды правления из своих рук. И положившись на великую культуру древнего народа пустили ситуацию на самотек. А великая культура армян чем-то близка к варварской культуре готов, которые в 455 году разграбили и сожгли Рим. Но готы уносили в Дакию и Иберию золотые ценности древних римлян. Что простительно. Армяне поступили хуже, чем готы, они уносят унитазы плебеев… Что поделать, ведь снова проснулся генетический код древней нации?! Ничего, пусть уносят умывальники и унитазы, нам главное вернуть Лачин и изгнать древних готов!..