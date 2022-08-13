Вооруженный мужчина поджег авто, устроил стрельбу, а потом застрелился

В воскресенье в Вашингтоне мужчина врезался на автомобиле в заграждение у Капитолия США, выстрелил в воздух, а затем покончил с собой. Полиция Капитолия сообщила, что автомобиль загорелся, когда мужчина выходил из него, передает Русская служба «Голоса Америки».

По словам полиции, выйдя из автомобиля, мужчина произвел несколько выстрелов в воздух, а когда полиция отреагировала и приблизилась, застрелился. Больше никто не пострадал.

«На данный момент непохоже, чтобы мужчина ставил перед собой цель напасть на членов Конгресса, которые находятся на каникулах, и непохоже, чтобы полицейские применили оружие», – говорится в заявлении полиции Капитолия.

Инцидент расследует департамент полиции города Вашингтона, который сразу не сообщил данные о личности мужчины или какие-либо подробности о его мотивах.