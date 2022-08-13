В Москве назвали условие разрыва дипотношений с США

Признание России страной – спонсором терроризма в США приведет к разрыву отношений с Вашингтоном, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы об этом говорили, и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», - ответила Мария Захарова в эфире «Россия-1» на вопрос, знают ли в США, что в этом случае отношения с Россией будут разорваны.

Кроме того, по мнению Захаровой, США вынуждают Запад признавать Россию страной – спонсором терроризма. «...Собственно говоря, прибалтийские страны уже на эту тему высказались», - заявила она.

11 августа депутаты Сейма Латвии объявили Россию страной – спонсором терроризма. После латвийские депутаты призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам.