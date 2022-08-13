В Казахстане отказались удалить статью о войне в Украине по требованию Роскомнадзора

Журналисты рассказали, что Роскомнадзору не понравился вышедший в июле материал «Как долго россияне будут поддерживать войну России в Украине?».

«Автор приводит результаты социологических опросов и данные о предположительных потерях российской армии в Украине. В публикации рассказывается, что в России, где за неодобрение войны предусмотрены административная и уголовная ответственность и уже есть первые приговоры с тюремными сроками по новой статье о дискредитации армии, страх ответственности мог повлиять на ответы респондентов о «спецоперации», поскольку ответ «не поддерживаю» требует «значительного мужества», - рассказало радио.

Роскомнадзор, по данным издания, потребовал удалить публикацию «в течение суток с момента получения соответствующего уведомления от провайдера хостинга или указанного иного лица», а в случае, если этого не произойдет – заблокировать интернет-ресурс на территории России.

Ситуацию прокомментировал Марат Асипов, директор компании «Сапмар», которой принадлежит Ratel.kz. Он отказался удалять материал.

Журналисты обратились в МИД Казахстана, поскольку считают действия Роскомнадзора вмешательством во внутренние дела своей страны. «Точно так же наши соответствующие органы блокируют на территории Казахстана российские сайты, если они отказываются что-либо удалять. Ведь Ratel закрывают только на территории России, он там не будет открываться. А в Казахстане он спокойно будет функционировать. Тут никакой политики, только технический вопрос», - сказал пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.