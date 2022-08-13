В захваченном Россией Бердянске гремят взрывы

В порту захваченного Россией города Бердянск (Запорожская область Украины) произошел пожар, который начался после нескольких взрывов. Об этом сообщили украинские СМИ, публикуя фотографии порта, на которых видны клубы черного дыма.

Что именно стало причиной взрывов, пока неизвестно. Назначенный Россией «член совета» региона Владимир Рогов утверждает, что «возгорание произошло в результате нарушения требований безопасности при проведении сварочных работ вблизи места, где хранятся горюче-смазочные материалы».

Украинские СМИ напоминают, что 13 августа, в захваченных РФ Мелитополе, Мариуполе и Новой Каховке раздались мощные взрывы. В Новой Каховке ВСУ атаковали электромеханический завод, на котором россияне хранили оружие и боеприпасы. В Мелитополе взрыв произошел в месте скопления военных РФ - в здании военкомата. В случае с Мариуполем звуки взрывов были слышны за пределами города, а также местные слышали стрельбу в районе Азовстальской.