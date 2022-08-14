Израиль ударил по сирийскому Тартусу сирийские СМИ
Вечером 14 августа израильская армия нанесла удар по объектам возле портового города Тартус к северо-западу от Дамаска, а также в районе горного хребта Каламун, на границе с Ливаном. В районе были слышны сильные взрывы, сообщили сирийские СМИ.
Агентство SANA передает, что силы ПВО Сирии отражают атаку с воздуха.
В Тартусе расположен 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, он также является местом постоянного присутствия российских военно-морских судов, отмечают израильские СМИ.
По данным оппозиционной «Сирийской обсерватории прав человека», объектом была сирийская военная база, на которой базируются проиранские вооруженные формирования, есть несколько убитых и раненых. Сообщается также, что на территории этой военной базы размещались батареи ПВО и радар.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщения, поступающие из иностранных СМИ, не комментирует.