Военное командование России уехало из захваченного Херсона
Большинство представителей военного командования россиян уехало из Херсона, заявил в воскресенье первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
На вопрос, действительно ли украинская артиллерия уничтожила все мостовые переправы из Херсона через Днепр, Соболевский ответил утвердительно. "Я могу это подтвердить. Действительно, сегодня у орков (российские военные) не существует ни одного логистического маршрута – безопасного и такого, который удовлетворял бы их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, расположенной возле Херсона", - приводит BBC слова Соболевского.
"Видимо, это и стало основной причиной того, что российское военное командование действительно оставило Херсон. Большинство из них уже выехали из Херсона, именно об этом есть сведения", - сказал он.
Ранее о том, что российские командиры покидают город, говорил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким. Он накануне написал в телеграм-канале, что российское командование перемещается "за Днепр". Российская сторона эту информацию официально не подтверждала.