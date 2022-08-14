Военное командование России уехало из захваченного Херсона

На вопрос, действительно ли украинская артиллерия уничтожила все мостовые переправы из Херсона через Днепр, Соболевский ответил утвердительно. "Я могу это подтвердить. Действительно, сегодня у орков (российские военные) не существует ни одного логистического маршрута – безопасного и такого, который удовлетворял бы их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, расположенной возле Херсона", - приводит BBC слова Соболевского.

"Видимо, это и стало основной причиной того, что российское военное командование действительно оставило Херсон. Большинство из них уже выехали из Херсона, именно об этом есть сведения", - сказал он.

Ранее о том, что российские командиры покидают город, говорил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким. Он накануне написал в телеграм-канале, что российское командование перемещается "за Днепр". Российская сторона эту информацию официально не подтверждала.