В Литве для россиян закрыли популярное туристическое место

Владельцы Пакруойского поместья – самого большого из сохранившихся в странах Балтии поместий, которое является наиболее популярным туристическим объектом в стране – решили с 12 августа не принимать туристов из России. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление поместья.

"Пока одни наслаждаются поездками, отдыхом и развлечениями в Литве, их соотечественники взрывают, убивают и уничтожают не только жителей Украины, но и культурные ценности этой страны. Нам не нужны кровавые деньги российских туристов", - сказал представитель Пакруойского поместья Гедрюс Климкявичюс.

Запрет на вход действует не для всех. Туда могут попасть те россияне, которые получили вид на жительство в ЕС.