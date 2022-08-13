Из вод обмелевших Рейна и Эльбы показались «голодные камни»

Аномальная засуха в Европе заставила показаться из воды обмелевших рек так называемые «голодные камни». Это камни и скалы, на которых в старину оставляли отметки уровня воды и соответствующие даты.

«Голодные камни» предупреждают о трудных временах, наступающих в результате обмеления рек, напоминает нидерландская газета NU. Историки утверждают, что первые отметки на «голодных камнях» появились в XV веке. На протяжении столетий они часто упоминались в газетах как предвестники больших бедствий, не обязательно вызванных засухой. Например, в ХХ веке камни показывались из воды в 1918 году, во время Первой мировой войны. «Голодные камни» снова были найдены на высохших участках русла реки Рейн. В Нидерландах еще ни разу не фиксировали настолько слабую мощность речного потока», – пишут журналисты, сообщая, что чаще всего такие камни встречаются в руслах Рейна и Эльбы.

Reuters сообщает, что уровень воды в Рейне упал до рекордно низкой отметки. Это может привести к падению ВВП Германии на 0,5%. К понедельнику уровень воды в реке может упасть до отметки, которая сделает проход судов по реке невозможным, что затруднит доставку топлива для угольных электростанций, которые приходится снова запускать из-за нехватки газа.