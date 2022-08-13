В Минске заявили о «сигналах» из Европы

С Запада идут «сигналы» о готовности сотрудничать с белорусской стороной, заявил премьер Беларуси Роман Головченко, добавив, что вскоре произойдет «отрезвление» у западных политиков, выступающих за ограничения. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу ОНТ.

«За полгода у нас экспорт в так называемые недружественные страны составил $3,5 млрд. Конечно, из $17 млрд нашего экспорта это немало. Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много», – цитируют российские СМИ белорусского премьера.

По словам Головченко, санкции, которые Запад вводит против Беларуси и России «рикошетом бьют по тем, кто это делает». Он подчеркнул, что из-за ограничений Европу может ждать «тяжелейшая зима».

«Отказаться от газа, не отказаться, мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Дикость! Белорусская топливная древесина, пеллеты, европеллеты так называемые, помогли бы решить вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения», – подчеркнул Головченко.

Евросоюз ввел санкции против Беларуси еще в 2020 году, после выборов президента. После вторжения РФ в Украину ЕС стал вводить новые санкции против Минска.