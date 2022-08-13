В Китае визит конгрессменов США на Тайвань назвали «опасным ходом»

Власти Китая «настоятельно призывают» американскую администрацию «прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики «одного Китая», заявил специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в соцсетях.

Таким образом китайский дипломат прокомментировал поездку американских конгрессменов на Тайвань. «Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него», – заявил Лю Сяомин, добавив, что «любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая», столкнется с «великой стальной стеной, выкованной руками более 1,4 млрд граждан».

Напомним, 14 августа на Тайвань прибыла вторая за текущий месяц делегация конгрессменов США. Американские политики проведут на Тайване два дня. Ожидается, что утром 15 августа они встретятся с президентом острова Цай Инвэнь.