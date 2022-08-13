Убийство в Баку

В Баку неизвестный мужчина нанес смертельное ножевое ранение 24-летнему Ниямеддину Агаеву.

АПА сообщает, что Агаев скончался на месте инцидента. Сотрудники полиции и прокуратуры Насиминского района начали расследование.