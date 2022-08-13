Зеленский обратился к россиянам

По словам президента, "дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется, к ней присоединяются новые государства, новые политики. В конце концов это должно привести к соответствующим решениям".

"Если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете", - сказал он.

"Когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия, а отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит этим вы поддерживаете", - отметил он.

По его мнению, не имеет значение, где находятся граждане России, для того, чтобы осудить агрессию.

"И где бы вы не находились – как на территории России, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит – против войны", - отметил он.