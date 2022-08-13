Путин: Россия и Северная Корея расширят двустороннее сотрудничество

В письме Ким Чен Ыну по случаю отмечаемого в Северной Корее Дня освобождения Путин указал, что более тесные отношения отвечают интересам обеих стран и помогут укрепить безопасность и стабильность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, сообщило агентство.

Президент РФ Владимир Путин заявил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что Москва и Пхеньян совместными усилиями обеспечат "дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей". Об этом сообщило северокорейское государственное агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын также направил письмо Путину, в котором отметил, что российско-северокорейская дружба завязалась в годы Второй мировой войны с победой над Японией, которая оккупировала Корейский полуостров.

"Стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень" для устранения угроз и провокаций со стороны враждебных военных сил, говорится в письме Ким Чен Ына.

ЦТАК не уточнило, что имеется в виду под враждебными силами, но обычно этот термин используется в отношении США и их союзников.