Ильхам Алиев принял замглавы Кабмина Кыргызстана фото
В понедельник, 15 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя председателя Кабинета Министров Кыргызстана Бакыта Торобаева, передает пресс-служба главы государства.
В понедельник, 15 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя председателя Кабинета Министров Кыргызстана Бакыта Торобаева, передает пресс-служба главы государства.
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