Ильхам Алиев принял замглавы Кабмина Кыргызстана фото

В понедельник, 15 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя председателя Кабинета Министров Кыргызстана Бакыта Торобаева, передает пресс-служба главы государства.