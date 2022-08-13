Украинцы разбили штаб ЧВК «Вагнера»: навели российские СМИ

Вооруженные силы Украины 14 августа разбили штаб российских наемников из частной военной компании «Вагнера». Они базировались в захваченном городе Попасная Луганской области. Об этом сообщает Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, украинские военные удачно отработали по штабу ЧВК, удар по которому навел один из представителей российских СМИ.

«ВСУ снова удачно отработали по штабу противника, на который навел один из представителей СМИ России. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК «Вагнера», - написал Гайдай.

Число погибших наемников уточняется.