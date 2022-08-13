В Баку убили ветерана карабахской войны

Ночью 15 августа в прокуратуру Насиминского района поступила информация об убийстве 24-летнего Ниямеддина Мурадова.

Как сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре Азербайджана, были установлены обоснованные подозрения в том, что убийство совершил 23-летний Бахтияр Караев. В ходе возникшей ссоры он ударил Н.Мурадова ножом в область груди.

По данному факту прокуратурой Насиминского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Бахтияр Караев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. В настоящее время продолжается расследование.

Отметим, что убитый Ниямеддин Мурадов был участником Второй Карабахской войны и награжден медалью «За освобождение Губадлы».