Бывший президент Афганистана Ашраф Гани объяснил, что год назад бежал из Афганистана, чтобы не дать движению "Талибан" возможности унизить президента страны, передает South China Morning Post.

По словам бывшего президента, изначально у него не было планов покидать Афганистан.

"Я ушел потому, что не хотел доставлять талибам и их сторонникам удовольствие еще раз унизить президента Афганистана и заставить его подписать легитимность правительства", - сказал он.