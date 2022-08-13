Почему Ашраф Гани сбежал из страны рассказал сам экс-президент
Бывший президент Афганистана Ашраф Гани объяснил, что год назад бежал из Афганистана, чтобы не дать движению "Талибан" возможности унизить президента страны, передает South China Morning Post.
По словам бывшего президента, изначально у него не было планов покидать Афганистан.
"Я ушел потому, что не хотел доставлять талибам и их сторонникам удовольствие еще раз унизить президента Афганистана и заставить его подписать легитимность правительства", - сказал он.
Гани также опроверг утверждения о том, что он забрал с собой десятки миллионов долларов наличными, когда он и другие чиновники бежали на вертолетах. В докладе наблюдательный орган Конгресса заявил, что маловероятно, что Гани и его старшие советники перевозили такое количество наличных денег на вертолетах.
"Спешный характер их вылета, акцент на пассажирах, а не на грузе, грузоподъемность и эксплуатационные характеристики вертолетов, а также последовательная согласованность в подробных рассказах очевидцев на земле и в воздухе - все это говорит о том, что на борту вертолетов было не более 500 000 долларов наличными", - пишет Офис специального генерального инспектора по реконструкции Афганистана.
Напомним, 15 августа 2021 года сторонники движения "Талибан" вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Часть правительства и президент Ашраф Гани покинули Афганистан.