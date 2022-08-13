Взрыв в Ереване: число погибших выросло до 6

По последним данным, в результате инцидента погибли 6 человек, пропавшими без вести считаются 16 человек. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что лечение в разных медцентрах продолжает 21 пострадавший. Их состояние специалисты оценивают как средней тяжести.

В результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване число переведенных в медицинские центры составляет 61 человек, сообщает Минздрав Армении.

В понедельник, 15 августа, премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил территорию торгового центра «Сурмалу» в Ереване. Его сопровождали мэр Еревана Грачья Саркисян, министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян и другие официальные лица страны.

Напомним, что накануне в ереванском торговом центре «Сурмалу», специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов, произошел взрыв.