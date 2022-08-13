Рецессия в Европе больше не миф

Европа близка к рецессии больше, чем за предыдущие годы. Сейчас ее наступление оценивают с вероятностью в 60% вместо 45% в июле, пишет Bloomberg.

По оценкам экспертов, риск рецессии для еврозоны сейчас на самом высоком уровне с 2020 года. Экономисты ожидают сокращения производства в ближайший период.

Одной из первых с рецессией может столкнуться Германия - страна с сильной экономикой, которая больше всех пострадала от сокращения поставок российского газа. Эксперты ожидают, что Германия начнет стагнировать уже в этом квартале.