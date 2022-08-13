Известный писатель хочет стать президентом России

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», писатель Захар Прилепин намерен принять участие в следующих президентских выборах и готовится к выдвижению. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника в «Справедливой России» и источник, близкий к администрации президента (АП).

«Прилепин хочет показать АП, что мог бы принять участие в выборах, – говорит источник в «Справедливой России». – Для этого он выстраивает отдельную [от партии] штабную структуру и ведет активную деятельность в регионах». 15 августа у Прилепина откроется штаб в Краснодарском крае, и тогда их будет семь на территории России. Кроме того, у него открыты штабы в «ЛНР», в Херсонской и Харьковской областях.

Желание пойти на выборы от партии выглядит логичным, говорит другой источник: «[Председатель «Справедливой России» Сергей] Миронов не выдвигался на выборы и в 2018 году, потому что он не может бороться против первого лица. А Захар [Прилепин] может, ему это интересно».